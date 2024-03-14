Последние карты украинской колоды: в Киеве поставили всё на террористические атаки дронов

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Олег Самойлов
Верно говоришь, абсолютно верно. Но еще что плохо, так то, что есть граница обнаружения ЛА, она примерно на 30-50 метрах минимальная, это один момент, второй - радиолокационная заметность, то бишь их  отражающая площадь очень маленькая, можно обнаружить малыми РЛС, но на очень небольшом расстоянии, когда практически невозможно что-либо предпринять. А вся эта нечисть идет на высотах до 30 метров. вот и думай, КАК справляться? 30 метров - десятиэтажный дом! Видно недолго, слышно  плохо, маневренность высокая, курс полета определить можно, пока видишь, а потом - определи, куда он пошел... И ОТКУДА! Вот что главное! А запустить можно и за сотню метров от наблюдателя! Движок, пусть и ДВС, если выхлоп вверх направлен, и в двадцати метрах не услышишь! У меня генератор киловаттник для путешествий в 30 метрах уже не слышно, так это движок достаточно мощный! А на БПЛА ставят куда менее мощные.
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1 час.
S
Sobering
Меня один идиот спрашивал тут, типа , а где же российская хвалёная РЭБ? Пришлось дураку объяснять что по воробьям из пушки не стреляют, что европейскую часть России не обработаешь фальшивыми джи-пи эс данными.
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1 час.
Олег Самойлов
Дело в том, что эти &quot;специалисты&quot; с головой дружить АБСОЛЮТНО НЕ в состоянии! Для них НАЗВАНИЕ есть, а с принципом действия и ТЕХНИЧЕСКИМИ возможностями они считаться НЕ ХОТЯТ! Ну, что поделаешь, онЕ ж вумнаи! А все остальные - идиоты!
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1 час.

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