Последние карты украинской колоды: в Киеве поставили всё на террористические атаки дронов

Олег Самойлов

Верно говоришь, абсолютно верно. Но еще что плохо, так то, что есть граница обнаружения ЛА, она примерно на 30-50 метрах минимальная, это один момент, второй - радиолокационная заметность, то бишь их отражающая площадь очень маленькая, можно обнаружить малыми РЛС, но на очень небольшом расстоянии, когда практически невозможно что-либо предпринять. А вся эта нечисть идет на высотах до 30 метров. вот и думай, КАК справляться? 30 метров - десятиэтажный дом! Видно недолго, слышно плохо, маневренность высокая, курс полета определить можно, пока видишь, а потом - определи, куда он пошел... И ОТКУДА! Вот что главное! А запустить можно и за сотню метров от наблюдателя! Движок, пусть и ДВС, если выхлоп вверх направлен, и в двадцати метрах не услышишь! У меня генератор киловаттник для путешествий в 30 метрах уже не слышно, так это движок достаточно мощный! А на БПЛА ставят куда менее мощные.