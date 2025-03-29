В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым

Стартовал московский блок съемок восьмисерийной криминальной драмы Олега Асадулина «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым, Даниилом Воробьевым, Алексеем Онеженом, Никитой Кологривым, Екатериной Климовой, Павлом Ворожцовым, Олегом Каменщиковым и Амаду Мамадаковым.
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