В некоторых населенных пунктах под Симферополем временно отключат электричество

По информации «Крымэнерго», из-за ремонтных работ с 08:00 7 октября до 18:00 8 октября (с включением на ночь) без света останутся населённые пункты: - Андрусово, Аркадьевка, Залесье, Каштановка, Кизиловое, Клиновка, Константиновка, Кубанское, Курганное, Лозовое, Новый Мир, Партизанское, Родниковое, Тёплое, Топольное, Украинка, Фонтаны, Чистенькое, Шафранное, Школьное, Перовское сельское поселение.