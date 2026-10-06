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ВЕСТИ КРЫМ

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В некоторых населенных пунктах под Симферополем временно отключат электричество

В некоторых населенных пунктах под Симферополем временно отключат электричество

По информации «Крымэнерго», из-за ремонтных работ с 08:00 7 октября до 18:00 8 октября (с включением на ночь) без света останутся населённые пункты: - Андрусово, Аркадьевка, Залесье, Каштановка, Кизиловое, Клиновка, Константиновка, Кубанское, Курганное, Лозовое, Новый Мир, Партизанское, Родниковое, Тёплое, Топольное, Украинка, Фонтаны, Чистенькое, Шафранное, Школьное, Перовское сельское поселение.

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