В некоторых населенных пунктах под Симферополем временно отключат электричество

По информации «Крымэнерго», из-за ремонтных работ с 08:00 7 октября до 18:00 8 октября (с включением на ночь) без света останутся населённые пункты: - Андрусово, Аркадьевка, Залесье, Каштановка, Кизиловое, Клиновка, Константиновка, Кубанское, Курганное, Лозовое, Новый Мир, Партизанское, Родниковое, Тёплое, Топольное, Украинка, Фонтаны, Чистенькое, Шафранное, Школьное, Перовское сельское поселение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым