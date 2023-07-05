Доброе утро, крымчане 🌞 Пусть ваш день будет успешным и лёгким 🏖 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +33 и ясно В Севастополе +28 и ясно В Евпатории +31 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +28 и ясно В Алуште +31 и ясно В Керчи +30 и ясно В Армянске +34 и ясно В Бахчисарае +31 и ясно В Феодосии +29 и ясно В Судаке +29 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea В Симферополе +33 и ясно В Севастополе +28 и ясно В Евпатории +31 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +28 и ясно В Алуште +31 и ясно В Керчи +30 и ясно В Армянске +34 и ясно В Бахчисарае +31 и ясно В Феодосии +29 и ясно В Судаке +29 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @4tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimeaМы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24rimea24.