Франция не смогла взломать Канаду, Грузия забила три гола в Черногории. Обзор товарищеских матчей

До старта чемпионата Европы остается 4 дня. Франция – Канада – 0:0 Франция: Меньян, Кунде, Упамекано (Конате, 62), Салиба, Эрнандес (Менди, 46), Канте, Камавинга, Дембеле (Мбаппе, 74), Жиру (Барколя, 62), Гризманн (Коло-Муани, 87), Тюрам (Коман, 74).
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