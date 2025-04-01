Враг согнал колоссальные резервы. "Миротворцы" НАТО прут колоннами. Десятки тысяч в котлах. Взято ключевое село

Наши войска продолжают движение на основных направления фронта, освобождая всё больше населённых пунктов.
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