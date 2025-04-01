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Политический вестник

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Враг согнал колоссальные резервы. "Миротворцы" НАТО прут колоннами. Десятки тысяч в котлах. Взято ключевое село

Враг согнал колоссальные резервы. "Миротворцы" НАТО прут колоннами. Десятки тысяч в котлах. Взято ключевое село

Наши войска продолжают движение на основных направления фронта, освобождая всё больше населённых пунктов.

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Комментарии
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Tania Еременко
Давно понятно, что НАТО воюет против России, никакие там не наёмники и не инструкторы - это армия , которая боится проиграть. Это Макрон и прочая сволочь из мелкобритании.
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