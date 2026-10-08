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Спорт Уик-Энд

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Радимов отжёг, вспоминая, как его юные подопечные даже не могли схитрить, опаздывая на тренировки. А привозили их родители на «Бентли»…

Радимов отжёг, вспоминая, как его юные подопечные даже не могли схитрить, опаздывая на тренировки. А привозили их родители на «Бентли»…

«К вопросу о дисциплине и интеллектуальном уровне молодых футболистов. Вот я тренировал «Зенит-2» - вы говорите: «Глупые они или не глупые, хитрые или не хитрые», - обратился Владислав Радимов к братьям Кержаковым в ходе разговора в видеошоу «Брата 2».

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