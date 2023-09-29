Алиев заявил о признании целостности территории Армении и добавил угроз

Азербайджан признает территориальную целостность Армении, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев 29 сентября на церемонии открытия 2-го азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане.
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