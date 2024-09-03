Более 500 иностранцев из хостела Москвы проверят на соблюдение закона о миграции

Более 500 иностранцев, которых выявили в хостеле на юго-западе Москвы, доставят в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможной причастности к правонарушениям на территории столичного региона.
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