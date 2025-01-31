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Царьград

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Мишустин помог разработчику игры на Digital Almaty 2025 преодолеть волнение

Мишустин помог разработчику игры на Digital Almaty 2025 преодолеть волнение

Премьер-министр России Михаил Мишустин на Digital Almaty 2025 поддержал разработчика мобильной игры Grand Mobile Романа Линейцева, помогая ему справиться с волнением перед презентацией проекта главам правительства стран ЕАЭС.

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