Никакой муки! Без сахара! Яблочный пирог из 3-х ингредиентов! Простой и здоровый рецепт

У меня сегодня рецепт яблочного пирога из 3-х основных ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Этот яблочный пирог отличается простотой приготовления, минимумом ингредиентов и неожиданно вкусным результатом.
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