"Варфоломеевская ночь". Религиозные войны во Франции

На протяжении Средневековья католическая церковь играла важную роль в жизни европейского общества. Помимо очевидного религиозного элемента, церковь служила еще и своеобразным ЗАГСом, регистрируя браки и смерти и совершая различные ритуалы, без которых невозможно было представить жизнь европейцев того времени.
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