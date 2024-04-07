"Варфоломеевская ночь". Религиозные войны во Франции

﻿﻿На протяжении Средневековья католическая церковь играла важную роль в жизни европейского общества. Помимо очевидного религиозного элемента, церковь служила еще и своеобразным ЗАГСом, регистрируя браки и смерти и совершая различные ритуалы, без которых невозможно было представить жизнь европейцев того времени.