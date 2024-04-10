Телефон с детской порнографией нашли при эксгумации тел военнослужащих ВСУ в ЛНР

Судя по кадрам, видеозаписи сделаны в некоем социальном учреждении.При эксгумации тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной в Луганской Народной республике был обнаружен телефон с детскими фото и видео порнографического характера.