Телефон с детской порнографией нашли при эксгумации тел военнослужащих ВСУ в ЛНР

Судя по кадрам, видеозаписи сделаны в некоем социальном учреждении.При эксгумации тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной в Луганской Народной республике был обнаружен телефон с детскими фото и видео порнографического характера.
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