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«Деваться некуда»: Зеленский примет предложение США по миру, ставка на Европу не сработала

«Деваться некуда»: Зеленский примет предложение США по миру, ставка на Европу не сработала

Зеленский в любом случае примет предложение Трампа по мирному урегулированию конфликта, других вариантов у него нет.

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