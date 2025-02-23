Премьер Польши Туск выразил обеспокоенность после встречи Дуды и Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя встречу президента Анджея Дуды с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что "ситуация становится действительно серьезной" и что в ней нет "ничего смешного".
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