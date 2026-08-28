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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йылдыз пропустит несколько месяцев, сообщил Кьеллини: «Это досадная неприятность, но травма никак не повлияет на его карьеру и будущее»

Директор « Ювентуса » Джорджо Кьеллини рассказал о сроках восстановления  Кенана Йылдыза . Вингер туринской команды получил травму стопы во время матча с «Фрозиноне» в 1-м туре Серии А (1:0).

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