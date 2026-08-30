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Глебов о пенальти «Динамо» в матче с «Локо»: «Гол не пахнет, самое главное, что три очка у нас»

Полузащитник « Динамо »  Данил Глебов  высказался о победе над « Локомотивом ». Бело-голубые выиграли матч 6-го тура РПЛ (1:0) благодаря пенальти на 73‑й минуте после фола защитника железнодорожников Сесара Монтеса, попавшего носком в щиколотку Ярославу Гладышеву в своей штрафной.

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