Глебов о пенальти «Динамо» в матче с «Локо»: «Гол не пахнет, самое главное, что три очка у нас»

Полузащитник « Динамо » Данил Глебов высказался о победе над « Локомотивом ». Бело-голубые выиграли матч 6-го тура РПЛ (1:0) благодаря пенальти на 73‑й минуте после фола защитника железнодорожников Сесара Монтеса, попавшего носком в щиколотку Ярославу Гладышеву в своей штрафной.