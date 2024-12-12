Бои за Торецк: новости СВО от 12 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1022-й день спецоперации России на Украине

На 1022-й день специальной военной операции на Украине продолжаются ожесточённые бои на ключевых направлениях, включая Херсонское, Запорожское и Краснолиманское, а также за стратегически важные объекты в Торецке и Часов Яре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии