Главный палач в СССР: почему он не любил отечественное оружие

Эпоха «большого террора» является одним из наиболее страшных периодов в истории России в XX веке. В период с 1937 по 1938 годы было осуждению более 1,3 миллиона человек, из которых более 600 тысяч были расстреляны.
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