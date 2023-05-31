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Двое мужчин пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Двое мужчин пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории Шебекино украинскими боевиками.

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