Ликбез по беспилотникам провели новосибирским школьникам

Участники проекта «Живая сталь» показал ребятам, как работают дроны. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая сталь» провел ознакомительное занятие по БПЛА для школьников в ДК поселка Радуга.
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