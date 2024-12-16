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Ликбез по беспилотникам провели новосибирским школьникам

Ликбез по беспилотникам провели новосибирским школьникам

Участники проекта «Живая сталь» показал ребятам, как работают дроны. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая сталь» провел ознакомительное занятие по БПЛА для школьников в ДК поселка Радуга.

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