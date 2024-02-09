Обозреватель RS: пока США погружаются в очередной конфликт на Ближнем Востоке, среди стран ЕС и НАТО произошёл раскол

В то время, как США всё глубже погружаются в очередной ближневосточный конфликт, среди ближайших союзников Вашингтона из ЕС и НАТО произошёл полный раскол по вопросам Израиля, Ирана и хуситов, пишет Responsible Statecraft.
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