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Обозреватель RS: пока США погружаются в очередной конфликт на Ближнем Востоке, среди стран ЕС и НАТО произошёл раскол

Обозреватель RS: пока США погружаются в очередной конфликт на Ближнем Востоке, среди стран ЕС и НАТО произошёл раскол

В то время, как США всё глубже погружаются в очередной ближневосточный конфликт, среди ближайших союзников Вашингтона из ЕС и НАТО произошёл полный раскол по вопросам Израиля, Ирана и хуситов, пишет Responsible Statecraft.

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