Средний размер пенсии назвали в Казахстане

В Казахстане проживает более двух миллионов пенсионеров, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты, средний размер совокупной пенсии по состоянию на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 980 тенге, базовой пенсии – 37 893 тенге.