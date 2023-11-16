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Средний размер пенсии назвали в Казахстане

Средний размер пенсии назвали в Казахстане

В Казахстане проживает более двух миллионов пенсионеров, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты, средний размер совокупной пенсии по состоянию на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 980 тенге, базовой пенсии – 37 893 тенге.

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