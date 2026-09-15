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Тверь готовится к масштабному закрытию мотосезона

Тверь готовится к масштабному закрытию мотосезона

Тверь готовится к громкому финалу: закрытие мотосезона 2026 состоится 19 сентября. Уже совсем скоро улицы Твери наполнятся ревом сотен моторов — байкеры города готовятся к официальному закрытию мотосезона 2026.

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