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Регионы России

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Из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде в Улан-Удэ движение транспорта будет закрыто

Из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде в Улан-Удэ движение транспорта будет закрыто

В ночь с 6 на 7 августа движение транспорта через железнодорожный переезд в Южном микрорайоне Улан-Удэ будет временно прекращено.

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