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"Поменяют кардинально": масштабные изменения активно ведут на улицах Владивостока

"Поменяют кардинально": масштабные изменения активно ведут на улицах Владивостока

Масштабные изменения сейчас активно ведут на улицах Владивостока. Как сообщили в администрации города, благоустройство территорий ведётся по четырём адресам.

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