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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «ИИХФ стопроцентно будет бойкотировать решение МОК по допуску России. Третьяку надо ехать разговаривать с ними, давить своим авторитетом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном возвращении сборной России на турниры под эгидой ИИХФ.

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