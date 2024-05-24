Расчет ОТРК «Искандер» нанес удары по командному пункту и скоплению техники ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по командному пункту и скоплению военной техники подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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