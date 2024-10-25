В российских регионах начали появляться новые банкноты номиналом пять тыс. рублей

В Алтайском и Пермском краях стартовал процесс внедрения новых пятитысячных банкнот. Как сообщает эксперт отделения Барнаул Банка России Юлия Лужнова, новые купюры уже запущены в обращение, однако количество их пока не раскрывается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии