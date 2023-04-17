Наследие Saab: редкие и необычные модели

Первый автомобиль с ремнями безопасности в базовой комплектации, первый турбомотор с регулировочным клапаном, первая массовая модель с диагональной двухконтурной тормозной системой, первый автомобильный кондиционер без озоноразрушающих веществ.
Первый автомобиль с ремнями безопасности в базовой комплектации, первый турбомотор с регулировочным клапаном, первая массовая модель с диагональной двухконтурной тормозной системой, первый автомобильный кондиционер без озоноразрушающих веществ.
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