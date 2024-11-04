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Что нужно сделать, чтобы правильно подготовиться к ретроградному Меркурию в ноябре 2024 года

Что нужно сделать, чтобы правильно подготовиться к ретроградному Меркурию в ноябре 2024 года

Что нужно сделать, чтобы правильно подготовиться к ретроградному Меркурию в ноябре 2024 года Алёна Юрьева Ретроградный Меркурий, который начнётся 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года, может внести определённые сложности в нашу повседневную жизнь.

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