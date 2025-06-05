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Мода и Шоу-бизнес

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  • Добрый Кот
    С чего это автор взяла, что Россиян волнует выбор Бородиной? Лично мне вообще похую, кто её ебёт и сколько раз она вы...«Разобьет ей серд...
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Певица IOWA выступила на детском концерте в Новгороде в похожем на пенис костюме

Певица IOWA выступила на детском концерте в Новгороде в похожем на пенис костюме

Выступление певицы IOWA на праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей, спровоцировало бурную реакцию общественности из-за ее костюма, похожего на мужской половой орган.

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Светлана Петрова
А что время поющих трусов прошло? перешли на гениталии?
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Elena Dmitrieva
Идиотка
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