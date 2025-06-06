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Царьград

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Названы причины массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

Названы причины массового отравления на теплоходе "Михаил Булгаков"

Сотрудники Роспотребнадзора выявили на борту круизного лайнера многочисленные нарушения.Массовое отравление пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, произошло из-за антисанитарии.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Вспоминаю, какой порядок был при Кагановиче в пассажирских поездах, даром, что их тянули сильно дымящие паровозы. Даже их аромат мне был приятен.
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