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Муенны кара яндырып үбүнең нинди куркынычы бар?

Муенны кара яндырып үбүнең нинди куркынычы бар?

<p>Тәнне эз калдырырлык итеп (засос) суырып үбү куркыныч булырга мөмкин. Бу турыда «АиФ» яза.</p> <p>Муенны суырып үпкәч, тромб барлыкка килергә мөмкин, дип кисәтә кардиолог, йөрәк-кан тамырлары хирургы, гомуми практика табибы Владимир Хорошев.

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