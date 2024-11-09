Путин рассказал об угрожающем России экстремизме

Экстремизм в любом обличии угрожает России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля.
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