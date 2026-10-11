Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются

Яндекс ограничил работу «Диска», чтобы сохранить доступность основных функций Яндекс намеренно ограничил часть функций сервисов «Яндекс 360», включая облачное хранилище «Диск», чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и сохранить работоспособность основных возможностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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