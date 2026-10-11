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Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются

Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются

Яндекс ограничил работу «Диска», чтобы сохранить доступность основных функций Яндекс намеренно ограничил часть функций сервисов «Яндекс 360», включая облачное хранилище «Диск», чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и сохранить работоспособность основных возможностей.

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