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Александр Зинченко: «Не скажу, что исландцы превосходили нас в 1-м тайме – просто мы пропустили. Ребров сказал в перерыве, что сможем забить. Супер, что Украина вышла на Евро»

Сборная Украины победила команду Исландии (2:1) в стыковом матче Евро-2024. – Это была самая эмоциональная ваша игра? – Одна из.

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