«Нос вернулся, глазки — в пути»: лицо Бони собрали по крупицам после операции

Попавшая под подозрение в мошенничестве звезда не в силах себя сдержать. Виктория Боня соцсетиНе оправдавшиеся надежды Виктории Бони на то, что она с помощью любопытных подписчиков не только отобьет потраченные на операцию 20 миллионов, но еще и заработает на этом, обернулись для нее лишними проблемами.