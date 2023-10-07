«Нос вернулся, глазки — в пути»: лицо Бони собрали по крупицам после операции

Попавшая под подозрение в мошенничестве звезда не в силах себя сдержать. Виктория Боня соцсетиНе оправдавшиеся надежды Виктории Бони на то, что она с помощью любопытных подписчиков не только отобьет потраченные на операцию 20 миллионов, но еще и заработает на этом, обернулись для нее лишними проблемами.
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