Haval и Geely заменят россиянам Chery? По итогам продаж в декабре 2023 года в России Chery вылетела из топ-3

Аналитики «Автостата» опубликовали рейтинг продаж новых автомобилей в декабре 2023 года, и в нем есть один важный момент: Chery, которая еще не так давно была самым популярным автопроизводителем после Lada, не просто утратила второе место – она скатилась на четвертое.