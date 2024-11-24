США с Украиной заявили, что у России была всего одна гиперзвуковая ракета, на что Путин пообещал прислать ещё одну

Я часто задаю себе вопрос - а "коллективный запад" вообще понимает, с кем он связался и на кого возложил какие-то там "надежды"? Нет, ну серьёзно, неужели эти все маститые политики не видят, кто перед ними сидит в лице унюханного человечка в зелёной майке? Реально же, инфантилы.