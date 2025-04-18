«Вся дорога в бамперах и разбитых машинах»: в массовом ДТП у Телецентра пострадали дети. Сегодня утром водитель «Лады» спровоцировал здесь столкновение с «Тойотой».
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«Вся дорога в бамперах и разбитых машинах»: в массовом ДТП у Телецентра пострадали дети. Сегодня утром водитель «Лады» спровоцировал здесь столкновение с «Тойотой».