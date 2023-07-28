Новосибирская область отправила в Беловодский район две фуры с гуманитарным грузом для военнослужащих и жителей

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирь», в составе груза именные товары для военнослужащих – автомобили УАЗ, тактические костюмы, бензогенераторы, маскировочные сети, планшеты, внешние аккумуляторы, запасные части для машин, плащ-палатки, вода.