ВСУ перебрасывают резервы на фронт: что произошло в зоне СВО 10 февраля

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Украина бросает резервы на фронт, десятки солдат ВСУ пропали без вести в «успеновском мешке» к югу от Курахово, ЕС требует от Киева смягчения военного положения в стране.
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