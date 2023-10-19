Кого сильнее всего боятся животные в саванне

Самый страшный зверь саванны. Зоологи выяснили, кого больше всего боятся животные. Иллюстрация: Лика Сочкина У страха уши велики Эксперименты показывали, что чувство безопасности влияет на численность популяции млекопитающих.
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