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Рэшфорд забил в 4-м матче подряд «МЮ». У него 7 голов в 17 играх сезона АПЛ

Маркус Рэшфорд продлил голевую серию в «Манчестер Юнайтед». Нападающий манкунианского клуба отметился забитым мячом во втором тайме матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

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