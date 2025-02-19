Астраханский ветеранский клуб отметил годовщину

Его участницам вручили благодарственные письма Черноярского округа за помощь участникам СВО. В Центре культуры Черноярского района волонтеры «серебряного» возраста из четырех сел муниципалитета – Черного Яра, Соленого Займища, Зубовки и Каменного Яра – собрались на празднование годовщины деятельности ветеранского клуба «Мы вместе».