Сотрудники Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль в Бежецке

14 сентября 2021 года сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям было проведено фитосанитарное контрольное (надзорное) мероприятие в городе Бежецке.
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