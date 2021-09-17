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Сотрудники Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль в Бежецке

Сотрудники Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль в Бежецке

14 сентября 2021 года сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и  Ярославской областям было проведено фитосанитарное контрольное (надзорное) мероприятие в городе Бежецке.

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