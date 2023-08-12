«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер.Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.
Свободные люди и рабы
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Есть объективный фактор.
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10 час.
карюкалов вячеслав
...и он определяется какими глазами смотреть.Черт-ангел.И то и другое имеет право быть.
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10 час.
Александр Салтановский
А хоть что то сами сделать пробовали, "не нам дадут, нам помогут", а вкалывать в три горба, чтоб сами в своём доме порядок навели, а не ждать пока кто то поможет, пробовали?!
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6 час.
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