Свободные люди и рабы

...и он определяется какими глазами смотреть.Черт-ангел.И то и другое имеет право быть.

Александр Салтановский

А хоть что то сами сделать пробовали, "не нам дадут, нам помогут", а вкалывать в три горба, чтоб сами в своём доме порядок навели, а не ждать пока кто то поможет, пробовали?!