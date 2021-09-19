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Победы «Ливерпуля» и «Арсенала», ничья «Ман Сити», феерия «Интера» и «Баварии», победа Александра Емельяненко и другие новости утра

Победы «Ливерпуля» и «Арсенала», ничья «Ман Сити», феерия «Интера» и «Баварии», победа Александра Емельяненко и другие новости утра

Доброе воскресное утро! Врываемся в новый день вместе с нашим дайджестом! ☀️ 1. В 5-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0), «Арсенал» справился с «Бернли» (1:0).

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Лена Мисько
КХЛ существует уже 13 лет. Все это время одно из главных развлечений даже для нейтральных болельщиков – питерский СКА. Богатый, амбициозный клуб с парадоксальным руководством: оно постоянно совершает то космические глупости, то невероятные подвиги. Обладая самым большим бюджетом в лиге, СКА проигрывал в плей-офф рижскому «Динамо», московскому «Спартаку» и подмосковному «Атланту». Один из бывших тренеров команды начал свою работу с того, что, предположительно, избил командного врача. В 2013-м СКА вытащил Илью Ковальчука из НХЛ, а в 2016-м – убрал из состава прямо во время плей-офф. В какие-то моменты СКА – это культовые сериалы типа «Охотника за разумом», иногда – бодрый ситком уровня M.A.S.H, временами – банальная мыльная опера (так было на стыке 2015-16 годов) с тупыми диалогами. Какая серия будет завтра – предсказать невозможно. Никита Петухов собрал масштабный путеводитель по вселенной базового клуба: https://sprts.cc/OgAXlo
Ruslan Zakirov
Отличная фраза от Троя Дини про Криштиано. Вот интересно, а русские дети лимита смотрят учебные видео и читают, чтобы повысить свой класс, технику, физику, улучшить свое понимание тактического плана на игру? Или и так все хорошо? Тренировок же достаточно, чтобы получать зарплату от условного Федуна или госкомпаний, а потом при переходе в новый клуб выливать на них ушаты помоев.
Лена Мисько
Вчера состоялось заседение совета директоров в «Спартаке». Почему-то нет никакой официальной информации в СМИ, что господа собирались, что обсуждали, какая будет новая повестка и методичка. Болельщики ждут ключевых решений и спортивную стратегию, которую не смог написать Попов. Молчание.
Лена Мисько
Foot’больные люди, [18.09.21 15:04] *** Спросил у знакомых модельеров - что они думают про это обсуждаемое сегодня фото? Точнее - про одежду. Интересно ответили. То, что у Зобнина и Караваева пальто на плечах горбатятся, а у Кузяева, наоборот, на груди морщится, обсуждать не стали - мол, это частности. Сказали, не зная о мнении друг друга, одно и то же: «Продавец молодец. Эта одежда вообще не для молодых ребят, но сборные не всегда одевают в бестселлеры. Их одели ровно в то, что продавцу сейчас надо продавать. И это будет востребовано, поскольку сейчас сезон пальто».
Лена Мисько
зато на Джикии сидит как влитое! а как вам?
Максим Комаров
На Каравае палто, как на корове седло! А Джикии только ондатровой шапки не хватает для завершения образа «владелец трёх павильонов на рынке».
Лена Мисько
вот неправда твоя... про Джикию!
Максим Комаров
Да нормально с ним все. И пальто сидит идеально. Но я ж не виноват, что примерно так одеваются элегантные айзербайджанцы с Правобережного рынка!
Лена Мисько
не была на Правобережном рынке - спорить не буду у нас на Центральном они не так одеваются ну, а в Ясенево, сельскохозяйственные рынки не азербайджанские
Лена Мисько
В Англии судью дисквалифицировали за «камень, ножницы, бумага». Накажут ли Панина за нарушение правил? Перед матчем 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» - «Ростов» арбитр Игорь Панин вопреки правилам игры разрешил футболистам определить того, кто производит начальный удар, с помощью игры «камень, ножницы, бумага». Любопытно, какие последствия это будет иметь и будет ли для судьи. В правиле 8 в основном варианте правил на английском языке говорится, что это определяется «подбрасыванием монеты» (toss of a coin). В русском, правда, почему-то используется слово «жребий», что несет несколько иной смысл. Так судьи обычно и поступают – подбрасывают монету или специально изготовленный жетон. Три года назад в Англии возник скандал, когда перед матчем Женской суперлиги между «Манчестер Сити» и «Рединг» арбитр Дэвид Макнамара забыл монету в судейской и предложил капитанам команд сыграть в «камень, ножницы, бумага». За это судейский комитет Футбольной ассоциации отстранил Макнамару на три недели. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/anglii-sudyu-diskvalificirovali-za-kamen-nozhnicy-bumaga-nakazhut-li-panina-za-narushenie-pravil-1836709/
Лена Мисько
О российских судьях пишут за рубежом.
Лена Мисько
Скандал в Грозном: кто помог арбитру удалить Нижича? Судье подсказал ВАР? На 62-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» - «Краснодар» арбитр Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу, который сыграл грубо против Эдуарда Сперцяна. Судья даже не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар. Игра после этого была остановлена – в помощи врачей нуждался Урош Спаич, получивший травму в другом эпизоде. И только спустя две с половиной минуты перед возобновлением матча Сиденков вынес предупреждение Нижичу и удалил его. По косвенным признакам можно предположить, что рефери поступил так, получив подсказку от видеоарбитра Евгения Кукуляка. В противном случае зачем судья долго ждал и не удалял защитника «Ахмата»? ВАР поступать так не имеет права. Получается, что нарушен протокол работы ВАР? https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/skandal-v-groznom-kto-pomog-arbitru-udalit-nizhicha-sude-podskazal-var-1836802/
Лена Мисько
Нового судейского руководителя назовут на следующей неделе. Кайперс и Риццоли в Россию не приедут Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни, возможно, в середине следующей недели, будет объявлен новый судейский руководитель. По всей видимости, этот специалист возьмет на себя функции как главы департамента судейства, так и куратора ВАР. Ходили разговоры, что вместо венгра Виктора Кашшаи в Россию приедет один из известных в недавнем прошлом арбитров – итальянец Никола Риццоли, голландец Бьорн Кайперс или серб Милорад Мажич. Но это будет другой иностранец. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/novogo-sudeyskogo-rukovoditelya-nazovut-na-sleduyuschey-nedele-kaypers-i-riccoli-v-rossiyu-ne-priedut-1836823/
Лена Мисько
немного политики... цирк ведь *** [Екатерина Шульман (Ekaterina Schulmann)] Ну что, административно-зависимые отголосовались и отчитались, их мобилизационный максимум достигнут, пришла очередь добровольных избирателей. Приходите на участки, граждане, организаторы там не ждут, но вы нужны России. На этих выборах, кроме общегражданского интереса, есть у меня и эгоистический: я, конечно, всяких депутатов люблю и изучаю, они мои дорогие козявочки, но провести ещё пять лет исключительно в обществе рептилоидов и пластиковых пупсов на китайской прошивке будет тягостно. Граждане, приведите в Думу человекообразных депутатов, нам с ними будет, чем заняться! Сегодня как раз специальный день для этого. Помните признаки антропоморфного кандидата: - прямоходящий - теплокровный - позвоночный - млекопитающий. Помимо партийных списков, обращайте внимание на одномандатников: среди них уровень человекообразности в среднем выше, и на местные выборы, если они проходят у вас в регионе: на них ваш голос имеет больше веса.
Лена Мисько
от где до слёз👇
кузнецов владимир
Сегодня скончался чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз. Гривз наиболее известен по выступлениям за «Челси» и «Тоттенхэм». Он шесть раз становился лучшим бомбардиром английского чемпионата – это рекорд. Гривз – лучший бомбардир в истории высшего английского дивизиона, на его счету 357 голов. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», за который забил 266 голов в 379 матчах. В составе сборной Англии он провел 57 матчей и забил 44 мяча
кузнецов владимир
так совпало что именно сегодня в АПЛ именно Челси и Тотенхем играют между собой
Лена Мисько
Нетрезвый судья турнира по детскому хоккею устроил невероятное яркое и насыщенное выступление на льду. Во время матча клубов «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех» он несколько раз растянулся на льду, ушёл в пике, сделал бочку, в общем, продемонстрировал все фигуры высшего пилотажа. Пивка для рывка, водочки – для обводочки.
Лена Мисько
Не футбол. Но судейство. Интересно, арбитр еще действующий или уже бывший?
кузнецов владимир
Форвард "Кладно" Яромир Ягр забил гол в матче против клуба "Либерец" (2:3). Это первая шайба 49–летнего форварда в нынешнем сезоне. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Чехии
Лена Мисько
красавец!!
кузнецов владимир
Ягр забил гол в 34 сезоне подряд
Лена Мисько
[Мутко против] Рубрика "воскресные новости из "Спартака". Руководство "красно-белых" ведет переговоры с тремя претендентами на должность спортивного директора команды. Фамилия одного из них уже всплывала, но по данным источников, есть как минимум еще два кандидата. Это бывший спортдир "Милана" Рокко Майорино и спортивный директор "Реала Сарагосы" Мигель Торресилья. Третий претендент, о котором уже сообщалось - это Лука Каттани. При этом, по моей информации Торресилья на данный момент считается более приоритетным кандидатом. Однако, если выбор падет на испанца, то приступить к работе он сможет не раньше 2022 года, когда у него закончится контракт с "Реалом".
Лена Мисько
ничего не меняется.... Сначала нужна стратегия, потом под нее спортдир А потом скаутский отдел И никак иначе А они опять ждут, что возьмут человека, а он им будет алексов пачками возить Судя по списку кандидатов, так оно и есть
Максим Комаров
А в Зените незаметно заглохла тема «спортивного директора». После отъезда Рибалты должность вакантна. Но, в принципе, сработали в трансферное окно не худшим образом. Клаудиньо и Крицюк закрыли проблемные позиции после ухода Дрюсси и Лунева. Я думаю, что солидные агентские дома вполне могут удовлетворить запросы любого клуба. Как я представляю: тренер требует футболиста на какую-то позицию, с определённым набором рабочих качеств. Агентство предлагает кандидатов. Тренер их утверждает - клуб покупает. Ещё и конкуренция между агентами при таком подходе есть! А специальный человек на должности - потенциальный коррупционер.
Лена Мисько
уверен, что Клаудиньо и Крицюка нашел тренер или предложили агенты? точно это не скаутский отдел предложил?
Максим Комаров
Так у нас нету никакого скаутского отдела!
Максим Комаров
О том, что Зениту нужен атакующий полузащитник, знал весь футбольный мир. Так же, как и потребности в опытном вратаре. Думаю, что предложения в клуб поступали. Да и в Спартак они поступают: и по опорным полузащитникам, и по защитникам. Не думаю, что так уж принципиально иметь в штате спортивного директора.
Лена Мисько
и кто от клуба работает с агентами? гендир? или сразу ГТ?
Алевтина Трофимова
а стратегию кто писать будет? я думала на конкурс должности спортдира приходят со стратегией
Максим Комаров
Точно не знаю. Надеюсь, что не Александр Иванович Медведев. Семак, скорее всего. И его штаб
Лена Мисько
у нас никто ( А в идеале... заказывают консалтинговое агентство, а лучше несколько, которые проводят аудит и дают рекомендации, на базе этих данных формируются ключевые приоритеты. А вот по этим приоритетам уже можно писать тезисно стратегию, подбирать под нее спортдиров и смотрят, что они могут дать клубу
Лена Мисько
то есть один или несколько из 18ти в ТШ - отвечают за трансферы и работают с агентами? ) тот же скаутский отдел
Максим Комаров
Не исключено. Начиная со Спаллетти, главные тренеры Зенита всегда держали руку на трансферном пульсе. Лучано, Боаш, Манчини. У Семака, как я понимаю, такие права тоже есть.
Алевтина Трофимова
Федун виноват в том, что оказался не способен организовать систему управления клубом, которая бы год от года давала результат. Поэтому критика руководства - понятна.
Лена Мисько
Расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 будет объявлен в понедельник, 20 сентября. Сборная России 8 октября сыграет со словами в Казани, а 11 октября проведет выездную игру со словенцами
Лена Мисько
елеспорт, [19.09.21 14:42] [Переслано из Бека-Бебяка] ⚡️ «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет По моим сведениям из клуба, «Локо» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет. Клуб мог переехать туда уже в этом сезоне, о чем было известно еще весной. Но решили слегка притормозить, да и ни к чему народ баламутить перед выборами. Сейчас руководство обдумывает вариант «подачи», чтобы все было по красоте, а болельщики довольны. Нас уверяют, что Черкизово останется домом для «Локомотива», но все может сложиться иначе. Этот район слишком лакомый кусок Москвы. Вокзал, метро, транспортные развязки – нереальные бабки. «Локомотив» тем временем влезает в кредиты. Недавно очередной на 2 миллиарда рублей был взят у банка ВТБ, но это нормальная ежегодная практика. Только вот он – не единственный. «Локо» занял еще и у ВЭБа. Плюс совсем недавно клуб попросил у РЖД дополнительные три миллиарда, но получил отказ. Этим летом еще и последовало небывалой щедрости трансферное окно (потрачено больше 30 миллионов евро). А на территории стадиона все прикрывается – школа, «Локомед», ледовая арена. Раздуть пузырь, а потом продать землю из-за кредитов? К сожалению, такой вариант существует. @riin9_l
кузнецов владимир
У Галатасарая есть в собственности остров расположенный в проливе Босфор почти в центре Стамбула. Остров не большой, но там оборудована зона отдыха с аквапарком и открытыми бассейнами. Фактически это единственная куроптная зона в центральной части Стамбула. Так вот когда Галатасараю нужны деньги он берет кредиты под залог этого острова. Так что землю не обязательно продавать
Лена Мисько
вечно кредитоваться не сможешь а Локо и так в долгах как в шелках
кузнецов владимир
Продаст пару паравозов, и все
Лена Мисько
это еще сложнее чем землю
Лена Мисько
Вслед за сборными Ирана и Узбекистана в 1/8 финала Кубка мира по футзалу вышли ещё две азиатские команды - сборные Вьетнама и Таиланда. А завтра к ним, наверняка, присоединится сборная Японии. Итого будет 5 из 5!

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