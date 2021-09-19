Победы «Ливерпуля» и «Арсенала», ничья «Ман Сити», феерия «Интера» и «Баварии», победа Александра Емельяненко и другие новости утра

Доброе воскресное утро! Врываемся в новый день вместе с нашим дайджестом! ☀️ 1. В 5-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0), «Арсенал» справился с «Бернли» (1:0).