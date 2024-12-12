Генпрокурор Краснов выступил на открытии конференции о геноциде в Минске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на открытии II-й Международной научно-практической конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.
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